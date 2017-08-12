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Palandöken Belediyesi kırsal mahallelerdeki 41 tesisin açılışını yaptı



(Fotoğraflı)



Doğa Alca

ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yaptırılan 41 tesisin açılışı yapıldı.

Palandöken Belediyesi tarafından kırsal mahallelere yönelik yapılan 41 taziye ve konukevi ile oyun alanlarının açılışı yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında mahallelerdeki camilere ait 7 minare ve tuvaletlerin tamamı restorasyondan geçirdi. Çocuklar da unutulmayarak tüm köy mahallelerine çocuk oyun grupları yerleştirildi. Palandöken'e bağlı mahalle köylerin yolları ise baştan aşağı kilitli taşla döşenerek yüksek kalite standartlarına sahip ulaşım ağlarına kavuştu.

Yukarı Yenice Mahallesinde yapılan toplu açılış töreninin öncesinde konuşan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, çalışmaların devam edeceğini belirtti. İlk kez bir açılış düzenlediklerini ifade eden Bulutlar, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz ne kadar çalışma varsa bunlarla ilgili ilk açılışı yapıyoruz. Öncelikle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onların destekleriyle bizler bu çalışmaları yapıyoruz. Allah nasip ederse bundan sonra hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. 41 tane yapmış olduğumuz eserlerin maliyeti 8 milyon TL civarındadır. Elimizi vurmadığımız hiçbir mahalle kalmadı. Bazı eksikliklerimiz var yok değil Allah nasip ederse o eksiklikleri de gidereceğiz. Yakın zamanda da yapmış olduğumuz çalışmalarımızın açılışı yapacağız" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Tamamlanan ve açılışı yapılan tesislerimizde emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Buralardaki mahallelerimizin eksiklerini giderme noktasında gayret gösteriyoruz ve gereken desteği sunuyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur" diye konuştu" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Palandöken Belediyesi Bar ekibince sunulan gösterinin ardından, duanın yapılmasıyla tesislerin açılışı yapıldı.

(DA-AA-Y)



12.08.2017 15:20:15 TSI

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