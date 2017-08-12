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Edirne Belediye Başkanı Gürkan: "Edirne seni asla unutmayacak"



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil'in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Edirne seni asla unutmayacak. Mekanın cennet, ışığın bol olsun" dedi.

1955 yılında Edirne Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil, geçirdiği rahatsızlık sonucunda hayatını kaybetti. Edirne'de çok önemli görevlerde bulunan; sağlık alanında olduğunu gibi kültürel ve sosyal hayata da büyük katkılar sağlayan Kazancıgil'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Gürkan, "Değerli büyüğüm, sevgili hocam Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil, geçirdiği rahatsızlık sonucunda aramızdan ayrıldı. Edirne'ye büyük hizmetlerde bulunan Kazancıgil'in kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. 1955 yılında Edirne Belediye Başkanlığı görevinde de bulunan Kazancıgil, kaleme aldığı eserlerle kentin geleceğine ışık tutmuş, sağlıktan kültürel yaşama kadar Edirne'ye önemli katkılarda bulunmuştur" dedi.



"Eserleri ve fikirleri yaşatılacak"

Kazancıgil ile sık sık bir araya geldiğini belirten Gürkan, "Ratip Kazancıgil'in fikirleri her zaman ışık oldu. Onun tecrübelerinden faydalandım, eleştirilerini dikkate aldım. Edirne, çok önemli bir isme veda ediyor. Biliyorum ki; Edirne ve Edirneliler Kazancıgil'in eserlerini, fikirlerini yaşatmaya devam edecek; Kazancıgil'i asla unutmayacak" ifadelerini kaydetti.

Gürkan, Edirne sevdalısı Kazancıgil'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Edirneli hemşehrilerine sabırlar diledi.

(AC-MK-Y)



12.08.2017 15:24:55 TSI

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