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Darıca Belediyesi final programını da iptal etti

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:20
Darıca Belediyesi final programını da iptal etti
Darıca Belediyesi final programını da iptal etti

(Fotoğraflı)

Uğur Konuk
KOCAELİ (İHA) - 13 Ağustos 2017 Pazar günü yapılması planlanan Darıca Belediyesi Şehirler ve Kültürler Kaynaşması final programı üst üste gelen şehit haberlerinin ardından iptal edildi.
Daha önce Darıca'da ikamet eden Metehan Karabağ'ın vatani görevini yaptığı İskenderun'da vefat etmesi nedeniyle Amasyalılar Gecesi, Diyarbakırlılar Gecesi ve Ankaralılar Gecesi'ni iptal eden Darıca Belediyesi, dün Trabzon'dan bugün de Batman'dan gelen şehit haberlerinin ardından final programını da iptal etti.
Ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programını iptal eden Darıca Belediyesi aynı akşam, şehitlerimiz için Darıca sahilde Kuran-ı Kerim okutup vatandaşlara lokma dağıtacak. Soner Sarıkabadayı ise daha sonra açıklanacak bir tarihte Darıca'da sevenleriyle buluşacak.
(UK-RFK-Y)

12.08.2017 16:22:04 TSI
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