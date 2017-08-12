YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Darıca Belediyesi final programını da iptal etti

Darıca Belediyesi final programını da iptal etti



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - 13 Ağustos 2017 Pazar günü yapılması planlanan Darıca Belediyesi Şehirler ve Kültürler Kaynaşması final programı üst üste gelen şehit haberlerinin ardından iptal edildi.

Daha önce Darıca'da ikamet eden Metehan Karabağ'ın vatani görevini yaptığı İskenderun'da vefat etmesi nedeniyle Amasyalılar Gecesi, Diyarbakırlılar Gecesi ve Ankaralılar Gecesi'ni iptal eden Darıca Belediyesi, dün Trabzon'dan bugün de Batman'dan gelen şehit haberlerinin ardından final programını da iptal etti.

Ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı'nın konser vereceği final programını iptal eden Darıca Belediyesi aynı akşam, şehitlerimiz için Darıca sahilde Kuran-ı Kerim okutup vatandaşlara lokma dağıtacak. Soner Sarıkabadayı ise daha sonra açıklanacak bir tarihte Darıca'da sevenleriyle buluşacak.

(UK-RFK-Y)



12.08.2017 16:22:04 TSI

NNNN

