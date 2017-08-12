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TBMM Başkanvekili Aydın, Besni'de yapılan yatırımları inceledi

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 16:20
TBMM Başkanvekili Aydın, Besni'de yapılan yatırımları inceledi
TBMM Başkanvekili Aydın, Besni'de yapılan yatırımları inceledi

(Fotoğraflı)

Ramazan Kuyu
ADIYAMAN (İHA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Besni ilçesinde yapılan yatırımları yerinde inceledi.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve beraberindekiler Besni ilçe merkezi ve köylerinde gezdi. Besni ile ilgili gerek Ankara'da, gerekse ilçede üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını söyleyen TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Besni adına ciddi efor sarf ettiklerini belirtti.
Besni'de çok ciddi yatırımların yapıldığını ve yapılmakta olduğunu görmekten memnuniyet duyduğunu da ifade eden Aydın, "Bütün bunlarda azdan çoktan hepimizin emeği var. Bu vesile ile gerek teşkilatımıza, gerek kaymakamımıza, bütün bürokratlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve Besnili kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Besni'ye olimpik yüzme havuzu kazandırılması için ayrıca çaba sarf ediyoruz. Bununla ilgili Bakan beyle görüştük ve gayet makul karşıladı. Besni'de yapımı tamamlanan 472 sosyal konut dar gelirli vatandaşlarımız için gerçekten çok güzel. Belki Güneydoğu'nun en iyi projesi. Türkiye'nin en iyi projelerinden bir tanesi Besni'ye yapılmış. Güneydoğuda böyle bir şey yok. Besni'de Gençlik merkezimiz devam ediyor. Ayrıca hastanemiz şuanda adeta bir eğitim ve araştırma hastanesi hüviyetinde. Yine aynı şekilde şuanda çok sayıda okulumuz Besni'de yapılıyor ve inşaatı devam ediyor. Bu okulların bitmesi ile birlikte Besni'de artık tekli eğitime geçeceğiz. İkili eğitim diye bir şey kalmayacak diye temenni ediyorum. Şuanda 24 derslikli ilköğretim okulu %96 oranında tamamlanmış ve bu eğitim öğretim yılında açılacak" dedi.
Aydın açıklamasının devamında, "Fen Lisesini Erdemoğlu Ailesi ile görüştük. Binasını siz yapın, yurduda devlet olarak bir şekilde karşılayacağız dedik. Bunu Milli Eğitim Bakanı ile de paylaştık, Aile Sosyal Politikalarla da paylaştık. Erdemoğlu Ailesi Fen Lisemizin binasını 100 erkek, 100 kız kapasiteli olmak üzere yakında inşaatına başlayacak. OSB'nin doğalgazı ile ilgili kanunda çıkarttık. Doğalgaz problemini yakın zamanda çözüyoruz. Cazibe merkezleri programları yakında açıklanacak. Teşvikte de 6. bölgeyiz. Yani istihdama ve yatırıma yönelik çok ciddi projeler Besni'yi bekliyor. Organize sanayimiz dolacak diye düşünüyorum. Ciddi teklifler, projeler ve yatırımlar geliyor. Bizlerde hep birlikte sahip çıkalım ve yatırımcıyı Besni'ye kazandıralım. Hem cazibe merkezleri, hem 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor olması büyük bir avantaj. OSB'de yapılan yatırımlar 6. Bölge teşviklerinden yararlanacak. OSB'miz'de bu noktada dolacak ve Besni'de ciddi manada istihdam sağlanacak. Gençlerimize kardeşlerimize ciddi iş imkanları doğacak diye temenni ediyorum. Bütün bu işleri gerek yerel aktörlerimizle, gerek Ankara'dan vekillerimizle hep birlikte takip ediyoruz. Besnili kardeşimiz Mehmet beyle de takip ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Stadın yeniden yapımı konusunda da elimden geleni yapacağıma dair söz veriyorum" ifadelerini kullandı.
(AHM)

12.08.2017 16:23:33 TSI
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