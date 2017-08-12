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Bilecik 2017 yılı Kurban Hizmetleri Komisyonu toplandı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Kurban Hizmetleri Komisyonu, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu'nun başkanlığında bir araya gelerek, 2017 yılı Kurban Bayramında uygulanmak üzere kararlar aldı.

Alınan kararlarla ilgili yapılan açıklamada, "2017 yılı kurban hizmetlerinin yürütülmesine dair resmi gazetede yayımlanan tebliğ ve Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan karar doğrultusunda Belediye Başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahane ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin; kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği Kurban Hizmetleri Komisyonu'ndan izin ve yetki alması gerekmektedir. Bu sebeple kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 21 ağustos 2017 pazartesi günü mesai bitimine kadar komisyon sekretaryası olan İl Müftülüğü'ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir" denildi.

(DA-Y)



12.08.2017 16:42:03 TSI

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