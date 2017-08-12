eşkaza Yaylası üç telli bağlama ve cura nağmeleriyle şenlendi

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Beşkaza Yaylası üç telli bağlama ve cura nağmeleriyle şenlendi



(Fotoğraflı)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 23. Beşkaza Yaylaları Geleneksel Uluslararası Kültür Şenliği kapsamında "Üç Telli Bağlama ve Cura Festivali" düzenlendi.



Fethiye ve Seydikemer Yörük Türkmen Derneklerinin düzenlediği Seki Mahallesi Zümrüt Çayırı'nda yapılan etkinliğe Muğla, Denizli, Aydın, Antalya, Burdur, İzmir illerinden 20 üç telli bağlama ve cura ustası festivale katıldı.

Sanatçıların üç telli bağlama ve cura çalıp türkü söyledi. Festivale katılan bazı vatandaşlar yöresel kıyafetler giyerek şölen alanına geldi. Bazı vatandaşlar ise çalgılar eşliğinde oynadı. Festival alanına kurulan kıl çadırlarda Yörüklerin kullandığı el ve iş aletlerine vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Seydikemer Yörük Türkmen Derneği Başkanı İsmail Uzunoğlu, üç telli bağlama ve curanın Türklerin ata çalgısı olduğunu. Geçmişte üç tellinin ardıç ağacından yaptığını, telini de sincap bağırsağından yaptıklarını söyleyen Uzunuoğlu "Bu müzik aletine üç telli bağlama adı verilmiştir. Bunun dört tellisine de cura adı verilmiştir" dedi. Uzunoğlu, üç telli ve cura kültürünün kaybolmaya yüz tuttuğunu. Bu çalgıları çalan yaklaşık 20 kişinin kaldığını ifade eden Uzunoğlu, "Genç nesilde bu kültürü devam ettirmiyor. Bu müzik aletlerini çalanları festivalimize davet ettik. Kültürümüz ölmesin istiyoruz. Bizim ata çalgımız sürün diye bu festivali düzenledik" dedi.

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise Türkiye'de ilk kez üç telli ve cura festivali düzenlediğini söyledi. Festivalin türküler eşliğinde coşkulu bir şekilde gerçekleştiğini dile getiren Kıvrak, saz, cura, sipsi, kaval, kemençe, tırnak kemane gibi ata mirası çalgıların okullarda öğretilmesini istedi. Şenlik alanında festivale katılan cura ve üç telli bağlama ustalarına teşekkür belgesi verildi.

(MB-Y)



12.08.2017 18:19:12 TSI

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