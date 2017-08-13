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Karamercan: "Yeni gelir vergisi adil olmalı"



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KONYA (İHA) - Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Ali Osman Karamercan, yeni bir gelir vergisi kanununa ihtiyaç olduğunu belirterek, 67 yıllık olan kanunun günümüz şartlarına uyarlanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

KONESOB Başkanı Ali Osman Karamercan, gelir vergisi kanununun toplumun tamamını ilgilendirdiğini, bu nedenle çok titiz ve ekonomi odaklı bir çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Karamercan, "Yeniden kaleme alınacak olan vergi kanunu, basit, anlaşılır ve hepsinden önce adil bir vergileme ilkesi çerçevesinde hazırlanmalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) öncülüğünde Türkiye genelinde bulunan 1,7 milyon esnafın gelir vergisi ile ilgili sorunlarını üyesi oldukları 3 bin 29 meslek odası, 82 Odalar Birliği ve 13 mesleki federasyon aracılığıyla toplandığını hatırlatan Başkan Karamercan, "Konfederasyonumuz bu sorunları ve çözüm önerilerini en kısa sürede vergi konseyine sunacak" dedi.



"Vergi Oranları Düşürülmeli"

Yeni bir gelir vergisi kanununa ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Karamercan, 67 yıllık olan kanunun günümüz şartlarına uyarlanmasının gerekliliğine dikkat çekti. Başkan Karamercan, "Yeniden kaleme alınacak olan vergi kanunu, basit, anlaşılır ve hepsinden önce adil bir vergileme ilkesi çerçevesinde hazırlanmalı, sadece kurumlar vergisi değil, gelir vergisi oranları da düşürülmeli. Sanayinin ve ticaretin fidanlığı olan esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelere her türlü destek ve teşvikin sağlanması, hem gelecek için önemli bir yatırım hem de anayasanın bir gereğidir" diye konuştu.

Yapılandırma Başvurusu

Başkan Karamercan, son yapılandırma başvurusu için vergi dairelerine Türkiye genelinde 1 milyon 892 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ise 343 bin kişinin başvurduğunu hatırlatarak, af yasasıyla birlikte toplamda 19 milyar liralık kamu alacağının yapılandırıldığını da sözlerine ekledi.

(AH-Y)



13.08.2017 09:59:23 TSI

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