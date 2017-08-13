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Alternatif yolda ikinci viyadüğünün ayakları yükseliyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Derince Çenesuyu ile Körfez Kirazlıyalı arasında uzanan alternatif yolda bir geçiş daha gerçekleştiriliyor. Yol üzerinde gecen yıl hizmete giren viyadüğün ardından Esentepe'de ikincisi inşa ediliyor. Yapımı süren viyadük sayesinde yaklaşık iki kilometrelik yol bölümü kısaltılmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımının kesintisiz ve konforlu olması için önemli hizmetler üretmeye devam ediyor. Esentepe'de yapılan viyadük sayesinde kısalacak yol ile güvenli ulaşım da sağlayacak. Uygulamaları süren viyadükün ayakları yükselmeye başladı. Projede P2 aksı orta kolon beton dökümü tamamlanırken, P2 aksı baslık kirişi için iskele kurulumuna başlandı. P3 aksı orta kolon donatı montajı tamamlandı. P4 aksı orta kolon 1. ve 2. kademe donatı montajı da gerçekleştirildi.

Alternatif yol, Derince'nin Çınarlı Mahallesi'ni Esentepe'ye, Esentepe'yi Harmantarla'ya, Harmantarla'yı Yeni Kent'e, İbn-i Sina Mahallesi'ni 60 Evler'e ve Kirazlıyalı'ya kadar bağlayan bir güzergâh. Alternatif güzergahlardan ikincisi olarak planlanan viyadük, 20 metre genişlik ve 134 metre uzunluğa sahip. Proje kapsamında bin metre uzunluğunda yol yapılacak. Çalışmada 2 bin ton asfalt serilerek, tretuvar ve aydınlatma işleri gerçekleştirilecek.

(UK-RFK-Y)



13.08.2017 10:38:59 TSI

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