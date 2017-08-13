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Mut ilçesi S plaka sahibi oldu

13 Ağustos 2017 Pazar, 12:24
Mut ilçesi S plaka sahibi oldu
Mut ilçesi S plaka sahibi oldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nca Mut ilçesinde S serisinden plaka ihalesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ihale sonucunda 159 adet S plaka Mutlu vatandaşlara tahsis edilmiş oldu.
Mut ilçesinde S serisinden plaka bulunmadığı için, yıllarca bunun mağduriyetini yaşayan vatandaşlar artık aldıkları ihaleler ile S plakalarına kavuştu. Mut Belediye Binası'nda gerçekleştirilen ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında yapılan ihale güvenli ve şeffaf olması amacıyla noter huzurunda gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen ihale Bakanlar Kurulunun 86/10553 sayılı kararına istinaden, okul taşıtı ve personel servis aracı olarak faaliyetini sürdürmek üzere S plaka araç sayısının ihtiyaç doğrultusunda arttırılması gerekçesi ile toplamda 160 adet S plaka verilmesi için yapıldı. S serisinden plaka ihalesi, toplu taşımacılığın geliştirilmesi, korsan taşımacılığın önlenerek kayıt ve disiplin altına alınması, fiilen çalışan ve esnaf haklarının korunması ile trafik güvenliği yolcu emniyetinin sağlanması amacıyla, toplu taşımanın sistemli ve kurallı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde Gülnar, Çamlıyayla, Aydıncık ve Tarsus'ta da S serisinden plaka ihalesi gerçekleştirilecek ve vatandaşlara bu sayede S plaka tahsisi yapılmış olacak.
(KRY-Y)

13.08.2017 12:26:50 TSI
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