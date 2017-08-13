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Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Malatya standı



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Bolu'nun Mengen İlçesi'nde yapılan 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne Malatya da katılıyor.

Malatya Arapgir Belesiyesi'nin de katılarak stant açtığı Mengen İlçesi'ndeki geleneksel Uluslararası Aşçılık ve Turizm festivali'nin 32'incisi festival yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış törenine yurtiçi ve yurtdışında ünlü aşçılarla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'li Umut Oran, Belediye Başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Arapgir ilçesi'nin yöresel lezzetleri ve kültürünü tanıtmak amacıyla 32. Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivalinde Arapgir'in yöresel ürünlerinin sergilendiği stant büyük ilgi gördü.63 yörenin ürünlerinin sergilendiği festivalde katılımcılara ikram edilen 5 binden fazla Reyhan Şerbeti festivale damgasını vurdu.Katılımcıların çok beğendiği Reyhan Şerbetini tadan Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut Reyhan Şerbetine hayran kaldığını belirterek, stantta katılımcılara Reyhan Şerbeti ikram etti.63 ilin stantlarının yer aldığı iki gün sürecek festivalde vatandaşlar farklı ürünlerden tatma şansını da buldu.

(MT-SD-Y)



13.08.2017 13:41:41 TSI

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