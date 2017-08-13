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Yeşilyurt Belediyespor'un Ürgüp kampı sürüyor

13 Ağustos 2017 Pazar, 13:41
Yeşilyurt Belediyespor'un Ürgüp kampı sürüyor
Yeşilyurt Belediyespor'un Ürgüp kampı sürüyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımı Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da Nevşehir Ürgüp kampı başladı.
Malatya'daki 10 günlük kampını tamamlayan mavi beyazlı ekip, ekinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp'te çalışmalarını sürdürüyor. Günü sabah ve akşam olmak üzere çift antrenmanla geçiren Yeşilyurt Belediyespor'da futbolcuların çalışmalarda hırslı ve istekli oldukları belirtildi. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Ürgüp'te 3 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
"Bu sezon ligde fırtına gibi esen bir Yeşilyurt Belediyespor izleriz"
Takımdaki son durumla ilgili açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Dursun Sucu, "Yeni sezon hazırlıklarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda Ürgüp'te 10 günlük bir kamp gerçekleştireceğiz. Takımımızda futbolcuların istekli ve arzulu çalışması bizleri de memnun ediyor. İnşallah bu sezon ligde fırtına gibi esen bir Yeşilyurt Belediyespor takımı izleriz. Malatya'mızın bir profesyonel takıma daha ihtiyaç duyduğu aşikar. Bu açığı kapatmak için en hazır takım Yeşilyurt Belediyespor diye düşünüyoruz. Umarım 2017-2018 futbol sezonu bizim için her açıdan güzel bir sezon olur" diye konuştu.
(MT-SD-Y)

13.08.2017 13:43:34 TSI
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