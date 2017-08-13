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Direniş Karatay'a STK'lardan destek



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinin yapımcılığını üstlendiği ve Anadolu Selçuklularının mücadelesinin konu edildiği Direniş Karatay filmine, Konya Sivil Toplum Kuruluşları'nın (STK) desteği devam ediyor.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk eşliğinde gerçekleşen ziyarette İHH, TİMAV, Büyük Selçuklu Vakfı, AYDER, MEMUR-SEN, Mimar Sinan Mühendisler Birliği, KADEM, Din Görevlileri Derneği, AKÇED, Esnaf Kefalet Kooperatifi, Konya İçme Suları Vakfı ve İki Doğu İki Batı Uluslararası Öğrenci Derneği'nin başkan ve temsilcileri KTO Fuar alanında bulunan platoyu gezdi.

Türkiye'de çekilen ilk Selçuklu filmi unvanını da taşıyan proje için TİMAV Başkanı A. Ecevit Öksüz "Milli ve değerli olan, kendi kültürüyle, kendi medeniyetiyle barışık eserler ortaya çıkmaya başladı. Bizim medeniyetimizi yansıtacak bir çalışmanın da kadim başkent Konya'da çekiliyor olması ve dünyaya kazandırılıyor olması hem şehrimiz hem de ülkemiz adına ayrı bir övünç kaynağıdır diye düşünüyorum. Bu güzel çalışmaya imza atmasından dolayı da KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk'e de teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Anadolu'nun ilimle direnişinin konu edildiği yapım için Esnaf ve Kefalet Koop. 6. Bölge Başkanı Mehmet Baybağan, "Tarihimizi, ecdadımızı yeni nesle böyle tanıtmak ve tekrar o ruhu yakalamak için gerçekten güzel bir film olacak. İnşallah öncü olur bu filmimiz. Temennimiz bu ve benzeri projelerin arkasını getirebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Ayder Başkanı Hasan Çelik ise, "Geçmişimizi öğrenmeliyiz ki ileriye doğru rahat adım atabilelim. Böyle bir düşüncenin Konya'da ortaya çıkmış olması da son derece önemli. Konya'da kalıcı olacak bu platonun şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Aslantuğ, Fikret Kuşkan ve Yurdaer Okur gibi isimlerin de yer aldığı Direniş Karatay hakkında ise Büyük Selçuklu Vakfı Başkanı Mehmet Büyükalim, "Bu filmin Konyamız ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyorum. Büyük bir şeye önderlik edilmiş, özellikle bu işin membaında yapılması çok değerli" ifadelerine yer verdi.

"Konya için bulunmaz bir değer olan bu projede bize düşen bir görev varsa canı gönülden yapmayı arzu ederiz" diyen Konya İçme Suları Vakfı Başkanı Ali Parlatır'dan sonra ise KADEM Konya Temsilcisi Kübra Solak, "Bu, Konya için bir kazanım. Tabii ki devamının gelmesini temenni ediyorum. Bacıyân-i Rûm teşkilatının olması da bizi ayrıca memnun etti. KTO Karatay Üniversitesine öncülüğünden dolayı teşekkür ederim" dedi.

STK temsilcilerinin platoyu gezmesiyle birlikte program sona erdi.

(AH-Y)



13.08.2017 14:11:17 TSI

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