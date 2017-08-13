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Darende'de Kurban Pazarı ilçe merkezine alındı



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Darende Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile Kurban Pazarını vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçe merkezine taşıdı.

Geçen yıl vatandaşlardan gelen 'Pazar uzak' talebini dikkate alan Darende Belediyesi bu yıl da aynı mağduriyetin yaşanmaması için kolları sıvadı. Darende Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aldığı kararla Kurban Pazarını ilçe merkezine taşıdı. Sunguroğlu Sanayi Sitesi karşısındaki park alanına kurulan Kurban Pazarı, vatandaşları memnun ederken, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de amaçlarının halkın rahatlığını sağlamak olduğunu söyledi.

Geçen yıl gerekli tedbirin alınmasına rağmen halkın Kurban Pazarına gidemediğini söyleyen Eser, alınan kararın alıcılara ve satıcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

(İHU-BT-SD-Y)



13.08.2017 17:04:39 TSI

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