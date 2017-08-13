ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darende'de Kurban Pazarı ilçe merkezine alındı

13 Ağustos 2017 Pazar, 17:02
Darende'de Kurban Pazarı ilçe merkezine alındı
Darende'de Kurban Pazarı ilçe merkezine alındı

(Fotoğraflı)

İsmet Hüseyin Uğur
MALATYA (İHA) - Darende Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile Kurban Pazarını vatandaşların mağdur olmaması amacıyla ilçe merkezine taşıdı.
Geçen yıl vatandaşlardan gelen 'Pazar uzak' talebini dikkate alan Darende Belediyesi bu yıl da aynı mağduriyetin yaşanmaması için kolları sıvadı. Darende Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi aldığı kararla Kurban Pazarını ilçe merkezine taşıdı. Sunguroğlu Sanayi Sitesi karşısındaki park alanına kurulan Kurban Pazarı, vatandaşları memnun ederken, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de amaçlarının halkın rahatlığını sağlamak olduğunu söyledi.
Geçen yıl gerekli tedbirin alınmasına rağmen halkın Kurban Pazarına gidemediğini söyleyen Eser, alınan kararın alıcılara ve satıcılara hayırlı olması temennisinde bulundu.
(İHU-BT-SD-Y)

13.08.2017 17:04:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Battalgazi Belediyespor seçmeleri yapıldı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESPOR SEÇMELERİ YAPILDI
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Ahmet Karakeçe getirildi
YEREL

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AHMET KARAKEÇE GETİRİLDİ
1932 Malatyagücü takımına moral yemeği
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ TAKIMINA MORAL YEMEĞİ
15 Temmuz şehidi adına yapılacak caminin temeli atıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ADINA YAPILACAK CAMİNİN TEMELİ ATILDI
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE YAPIMI TAMAMLANAN GASİLHANE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
YEREL

SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
Yeşilyurt Belediyespor'un Ürgüp kampı sürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'UN ÜRGÜP KAMPI SÜRÜYOR
Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Malatya standı
YEREL

MENGEN ULUSLARARASI AŞÇILIK VE TURİZM FESTİVALİ'NDE MALATYA STANDI
Ev yangınında maddi hasar oluştu
YEREL

EV YANGININDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Darende'de yangın
YEREL

DARENDE'DE YANGIN
Darende'de yangın
YEREL

DARENDE'DE YANGIN
Malatya Otizm Derneği Başkanı Baydaş uyardı:
YEREL

MALATYA OTİZM DERNEĞİ BAŞKANI BAYDAŞ UYARDI:
Rektör Kızılay'a Arguvan türküleri hediye edildi
YEREL

REKTÖR KIZILAY'A ARGUVAN TÜRKÜLERİ HEDİYE EDİLDİ
Konaklılardan kanalizasyon isyanı
YEREL

KONAKLILARDAN KANALİZASYON İSYANI
Malatya'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı
YEREL

MALATYA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİR KİŞİ YARALANDI
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 6 gözaltı
YEREL

MALATYA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI, 6 GÖZALTI