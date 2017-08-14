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Çorum'da trafik kazası: 5 yaralı



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Tolgay Denizmen (27) yönetimindeki 09 FE 991 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Meral Akça (43), Emrullah Bıçakcı (23), Merve Denizmen (27) ve Hülya Bıçakcı (51) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

(SŞ-BÖ)



14.08.2017 09:39:38 TSI

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