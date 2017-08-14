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Sıcaklar kurbanlık pazarlarını da olumsuz etkiledi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 09:41
Sıcaklar kurbanlık pazarlarını da olumsuz etkiledi
Sıcaklar kurbanlık pazarlarını da olumsuz etkiledi
- Aydın'da hayvan pazarı sakinliğini koruyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da etkili olan aşırı sıcaklar, esnafın yanı sıra çiftçileri de olumsuz etkilemeye başladı. Bölgenin en kapsamlı hayvan pazarlarından biri olan Aydın Hayvan pazarı kurban bayramına sayılı günler kala sessizliğini korurken, yetiştiricilerin aşırı sıcaklar nedeniyle kurbanlık hayvanların strese girmemesi için pazara getirmediği öğrenildi.
Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan hayvan pazarında Kurban bayramı öncesi tüm hazırlıklar tamamlanırken, kurban pazarına çok az sayıda alıcı ve satıcı geldi. Beklenen yoğunluğun aşırı sıcaklar nedeniyle oluşmadığı belirtilirken, aşırı sıcaklarda hayvanların seyahat ve yer değişikliğinde strese girdiğini bu nedenle pazarın kurbana 1-2 hafta kala hareketlenmesinin beklendiği belirtildi.
Kurbanlık için beslediği hayvanları Germencik'ten Aydın Efeler ilçesine getiren Tarık la ve Hüseyin Kayaca, aşırı sıcak olduğu için pazara gece yarısı gelip gündüz hava sıcaklığı artmadan döndüklerini belirttiler. Getirdiği 3 adet kurbanlık danayı fiyatta anlaşamadıkları için satamadıklarını belirten Tarık Ula, "Bu yıl pazarda kurban için dişi sığır satışının yasaklanması nedeniyle fiyatlar biraz yükseldi. Şu anda hayvanın durumuna göre 18-20 TL arasında baskül ile canlı satış yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde piyasa nasıl olur bilmiyoruz ama şu anda pazar durgun" diye konuştu.
Adeta bomboş olan kurban pazarına getirilen az sayıdaki hayvan satılmadığı için tekrar kamyonetlere yüklenerek geri götürülürken, kurban bayramı hazırlıkları tamamlanan hayvan pazarı henüz bomboş. Havaların serinlemesi ve Kurban Bayramına 1-2 hafta kala pazarın yoğunlaşması bekleniyor.
(İK)

14.08.2017 09:44:08 TSI
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