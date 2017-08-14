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"Stıhl Tımbersports Türkiye Şampiyonası" Afyon'da ilk kez Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - ECE Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, yine Afyon'da ilk kez ve sıra dışı bir etkinliğe daha imza attı.

Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından ilgi ile izlenen yarışma, motorlu testere ve güç ürünlerinde özel bir markanın Türkiye distribütörü olan firma sponsorluğunda, ECE Türkiye ve bir tarım firmasının desteği ile Afyon'da ilk kez düzenlendi. Hafta sonu Park Afyon AVM'de saat 17.30'da başlayan şampiyonayı tüm Afyonlular ücretsiz olarak izledi. Şampiyonada, yarışmaların yanı sıra, müzik animasyon gösterileri de gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından başvuru yaparak, eğitim almış ve yüzlerce adayın arasından elenerek belirlenen en iyi 10 sporcunun yarıştığı STIHL Timbersports Türkiye Şampiyonası sonucunda dereceye giren en iyi 4 sporcu, Türkiye'yi Norveç'te düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda temsil etme fırsatını yakaladı.

(GC-



14.08.2017 12:53:43 TSI

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