YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaldırım üzerine araç park edenlere ceza

Kaldırım üzerine araç park edenlere ceza



(Fotoğraflı)



NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi , yayalar için ayrılan kaldırımların üzerine araç park edenlere ceza yazıyor.

Kaldırımların üzerine araç park edilmesi nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor. Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerinde makbuzlarla caddelere ve sokaklarda kaldırım üzerine park eden araçlara ceza yazmaya başladılar.

Kaldırıma araç çekmenin cezası 109 lira

Kaldırım üzerine park etmiş olan araçları tek tek fotoğraflayarak kabahatler kanununa göre cezai işlem uygulayan zabıta ekipleri, araçların camına da makbuz bırakıyor.

Vatandaşlar özellik ana caddeler ve mahallelerde kaldırım üzerinde park yapıldığını ve engelliler ile bebek arabalı vatandaşların zorun yaşadığını belirtti.

(YE-SK)



14.08.2017 13:28:25 TSI

NNNN

