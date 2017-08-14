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Otomobil kaldırıma çarptı: 2 yaralı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:01
Otomobil kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Otomobil kaldırıma çarptı: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kaldırıma çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan Sait Y. (50) idaresindeki 68 DN 899 plakalı otomobil, Karabulak Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada araçta bulunan Aynur Y. (47) ile 9 yaşındaki Ü.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
(AH-Y)

14.08.2017 14:04:05 TSI
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