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Köylerarası Futbol Turnuvasında final heyecanı



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Toroslar Belediyesi'nin bu yıl 10.'sunu düzenlediği Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvasında finalistler belli oldu.

45 takımının katıldığı turnuvaya, yarı final müsabakaları ile devam edildi. Hafta sonu Ayvagediği Mahallesi futbol sahasında oynanan yarı final maçlarında; Homurlu'yu 5-1 yenen Çavuşlu ile Burhan'ı 2-1 mağlup eden Ayvagediği takımları finale adlarını yazdırdı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli maçlara sahne olan turnuva, 27 Ağustos Pazar günü saat 13.00'de Homurlu ve Burhan mahalleleri arasındaki üçüncülük maçının ardından yine aynı gün saat15.00'de gerçekleştirilecek şöhretler karması ve saat 17.00'de Çavuşlu ile Ayvagediği mahalleleri arasında şampiyonun belli olacağı final müsabakası ile son bulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında başlatılan ve 30 Ağustos Zafer Bayramı haftasında finali oynanacak olan turnuvada finale kalan takımlara başarılar diledi.

Tüm sporseverleri 27 Ağustos Pazar günü Ayvagediği Mahallesi futbol sahasında düzenlenecek karşılaşmalara davet eden Tuna, geleneksel düzenledikleri turnuvanın köyler arasındaki birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında büyük kaktı sunduğuna dikkat çekti.

Karşılaşmalarda 7'den 70'e takımlarını desteklemeye gelen tüm taraftarlara da turnuvaya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Tuna, "10 yıldır şehrimizdeki merkez köylerimiz arasında hem gençlerimizin birbirleriyle kaynaşmaları yönünden hem de ileride umut vaat eden yetenekli sporcu kardeşlerimizi gün yüzüne çıkarma yönünden de önemli bir turnuvayı organize ediyoruz. Turnuvanın sonunda herkes şampiyon olmak ister ama önemli olan fair play ölçüsünde bir mücadele vermektir. Bizim gözümüzde bu turnuvaya katılarak cesaret gösteren tüm köy ve mahalle takımlarımız şampiyondur. Turnuvada centilmence mücadele eden tüm takımlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

(HSK-Y)



14.08.2017 14:11:44 TSI

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