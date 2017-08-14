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Şahin: "Partimizin 16. yılının sevincini yaşıyoruz"



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "AK Parti milletin büyük teveccühünü kazanmış, milletimizin gücü ile yoluna devam eden bir partidir" dedi.

Başkan Şahin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin(AK Parti) 16. yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "Partimiz 15 yıl önce 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk siyasi tarihine kazandırılmış ve çok büyük yenilikler getirmiş bir siyasi oluşumdur. Bu oluşumun içinde olmaktan büyük onur ve gurur duyduğumu belirterek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 16. yıldönümünü canı gönülden kutluyorum. Ak Parti, millet iradesini bütün güçlerin üstünde tutarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Türkiye hedefi için var gücü ile çalışmaktadır. Ak Parti iktidarları döneminde ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için gösterdiği sıçrayışlar bunun en iyi göstergesidir. Ak Parti; bu yolda durmadan, yorulmadan ve her daim yenilenerek ilerlemeye devam edecektir. Partimizin, sandıklarda her defasında daha da güçlenerek çıkması milletimizin gösterdiği teveccühün kanıtıdır. Ülkemizin büyük hedeflerle yoluna devam etmesini hazmedemeyen çevreler, millet iradesini hiçe sayarak cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için 15 Temmuz'da büyük tehlike oluşturmaya çalışmış ancak büyük milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sokaklara çıkıp ülkemiz, milletimiz ve tüm mazlum coğrafyanın varlığı için millet iradesine sahip çıkmıştır. Milletten başka güçleri milletimiz üzerinde egemen kılamaya çalışan odaklara boyun eğmeden başımız dik, alnımız ak olarak yürüyüşümüze durmadan devam edeceğiz. Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve milli irademiz için canlarını feda etmiş kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ediyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum. Bu bir sevdadır ve bu sevda kahraman milletimizin yıllardır sahiplenmesiyle ve kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı adımlarıyla yoluna devam edecektir. Bizler de bu sevda ile milletimizin hizmetkârı olmayı sürdüreceğiz. Bu kutlu sevda için hizmet yolunda daha nice kuruluş yıldönümümüzü hep birlikte kutlamayı yüce Allah'tan diliyorum" diye konuştu.

(ŞU-SLH-Y)



14.08.2017 14:20:33 TSI

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