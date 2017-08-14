Rotary Kulübünden Başkan Kocadon'a ziyaret
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MUĞLA (İHA) - Bodrum Rotary Kulübü yeni yönetim kurulu üyeleri, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.
Bodrum Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Bodrum Rotary Kulübü Dönem Başkanı Fatma Cingöz, kulüp yönetim kurulu üyelerinden geçen dönem başkanı Petek Atalay ile Aziz Başan, Muzaffer Buyruk, Kaynak Contepe, İzzet Evin katıldı.
Bodrum Rotary Kulübü Başkanı Fatma Cingöz, ziyaretlerinde Başkan Mehmet Kocadon'a, yeni projelerinden bahsederek, süregelen projelerle ilgili bilgiler verdi.
Rotary üyelerine çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Mehmet Kocadon ise, topluma yararı dokunan her türlü çalışmaya elinden geldiğince destek olmaya devam edeceğini belirtti.
(MB-Y)
14.08.2017 14:39:38 TSI
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