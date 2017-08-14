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Akçay Barajı'nda son 2 kilometre



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Akçay Baraj Projesinde isale hattının tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı.

100 milyon liralık dev yatırım ile Sakarya için Akçay Barajı'nı inşa ettiklerini belirten Başkan Toçoğlu, "Şehrimize 100 milyon liralık yatırım yaparak Sapanca Gölü'ne alternatif içmesuyu kaynağı oluşturuyoruz. Pamukova Eskiyayla havzasında inşa ettiğimiz Akçay Barajı ile Sakarya'mıza 40 milyon metreküplük içmesuyu kaynağı sağlayacağız. Proje de artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Baraj gövdemizin yüksekliği 55 metreye ulaşmış durumda. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında inşa ettiğimiz çelik isale hattımızın da son 2 kilometrelik kısmındayız" dedi.

Akçay Barajı'nın içmesuyu anlamında Sapanca Gölü'nü önemli oranda rahatlatacağını dile getiren Başkan Zeki Toçoğlu, "Bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında hayata geçirdiğimiz Akçay Barajımız yükseliyor. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattı da hızla tamamlanıyor. Ekiplerimiz 32 Evler ile SASKİ Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasındaki bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hattın 45 kilometrelik kısmı bu anlamda tamamlandı. İçmesuyu isale hattımızın son 2 kilometrelik kısmını da tamamlayarak Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz arasındaki bağlantıyı sağlamış olacağız. Akçay Barajı'nın suyunu inşallah Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'nden şehrimizin tüm noktalarına ulaştıracağız" diye konuştu.

Başkan Toçoğlu, "Tamamlandığında 75 metre yüksekliğe sahip olacak baraj gövdemizin 55 metrelik kısmını geride bıraktık. Gövde de 700 bin metreküp kaya dolgu yapıyoruz. İnşallah barajımızın tamamlanmasıyla şehrimiz için 40 milyon metreküplük içmesuyu potansiyeli oluşturacağız. Barajımız ile içmesuyu sağlamanın yanı sıra inşa edeceğimiz 3 adet HES ile enerji de üreteceğiz. 47 kilometrelik isale hattımızın 3 farklı noktasına yerleştireceğimiz elektrik türbinleri ile toplamda 12 megawatt kurulu güce sahip olacağız. Bu anlamda İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES'ler ile Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmiş olacağız. İnşallah 2018 yılı içerisinde Akçay Barajımızı tamamlayarak şehrimizin içmesuyu geleceğini garanti altına alacak, aynı zamanda Sakarya'mız için enerji üreteceğiz" şeklinde konuştu.

(BCT-İÇ)



14.08.2017 14:53:07 TSI

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