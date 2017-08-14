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Taşköprü Modern Otobüs Terminali'nde ilk kazma vuruldu



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, geçtiğimiz günlerde ihalesini yaptığı Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali'ne start verdi.

4 milyon 488 bin TL'ye ihale edilerek sözleşmesi imzalanan Taşköprü Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali inşaatında yüklenici firma çalışmalara başladı. 300 günde bitmesi planlanan projenin hafriyat çalışmaları tamamlanarak kalıp ve demir çalışmalarına geçildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "2014 yılında halkımıza vaatlerimiz arasında öncelikli projelerimizden olan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni 2018 yılı sonunda inşallah tamamlayarak hizmete açacağız" dedi.

2018 yılında terminal hizmete açılacak

Projede kentin Pazaryeri ve park alanı ile bütünleşen bir tasarım amaçladıklarını söyleyen Başkan Arslan, bölgede örnek teşkil edecek ilçeye yakışır bir projeye sahip olan Şehirlerarası Modern Otobüs Terminali'nin ihalesini yaparak kısa sürede projede ilk kazmanın vurulmasından mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yapının önünün meydan olarak tasarlanması anfi tiyatro özelliği olması aktivite alanı olarak değerlendirilmesini sağlayacağını belirten Arslan, "Terminal binası eski yerine yakın, Kastamonu-Sinop karayoluna giriş ve çıkış yapmak için uygun bir konumda olup, toplam arsa alanı 7 bin m2" şeklinde konuştu.

Arslan, önümüzdeki günlerde ise projenin temel atma törenini gerçekleştireceklerinin altını çizdi.

Minimalist bir yapı tasarımındaki terminal binası 2 bin metrekare kapalı alana sahip, Otobüs Terminali bünyesinde otobüs peronları, minibüs peronları, taksi durağı, ziyaretçi otoparkı, gelen ve giden yolcu bekleme alanları, bilet gişeleri, firma ofisleri, kafeterya, büfe, bay-bayan mescit ve WC'ler ve teknik alanlar yer alacak.

(Vİ-İÇ)



14.08.2017 14:55:19 TSI

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