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Batman'da şoförlere ilk yardım eğitimi verildi

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:14
Batman'da şoförlere ilk yardım eğitimi verildi
Batman'da şoförlere ilk yardım eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Batman İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından, otobüs şoförlerine ilkyardım eğitimi verildi.
Eğitimde, trafik kazalarında yaşanan yanlış müdahale sonucu meydana gelen ölüm ve sakatlanmaların önüne geçmek amacıyla verilecek eğitim kapsamında şoförlere, olay yerinde hasta, yaralının güvenliğinin sağlanması, meraklı kişilerin olay yerinden uzaklaştırılması, olay yerinde sigara içilmemesi ve içilmesine izin verilmemesi, yaralıların kımıldatılmaması, olayı en hızlı şekilde acil yardım servisine haber verilmesinin sağlanması, yaralıların korku ve endişelerin giderilmesi, sağlık ekiplerinin geleceği zamana kadar yapılacak ve alınması gereken önlemler anlatıldı. İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "İnsan hayatı çok önemlidir. Olası bir kaza anında kazazedeye ilkyardım nasıl yapılır konusunda doğru bilgi veriyoruz. Çoğu zaman hakla iç içe olan otobüs şoförlerimiz sağlık ekiplerinden önce olay yerinde olabiliyor. Verdiğimiz teorik ve pratik bilgiler sayesinde hayatın her alanında hayat kurtarmaya yönelik bilgi sahibi olacaklar. Kişi ilk yardım konusunda eğitimli ise yaralı kişiye nasıl yaklaşacağını ve müdahale edeceğini iyi bilir" denildi.
(MŞY-MP-Y)

14.08.2017 15:16:19 TSI
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