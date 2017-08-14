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Başkan Çerçioğlu; "Turist Ömer gibi gelip gitmişler"

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:16
Başkan Çerçioğlu; "Turist Ömer gibi gelip gitmişler"
Başkan Çerçioğlu; "Turist Ömer gibi gelip gitmişler"

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, il genelinde sürdürdüğü yatırım hamlesine bir yenisini daha ekledi. Başkan Çerçioğlu, Karpuzlu'ya verdiği sosyal tesis sözünü tuttu ve Karpuzlu sosyal tesisinin açılışını gerçekleştirdi.
Açılışa, Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Karpuzlu ilçe Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çerçioğlu'nun alana gelmesiyle Karpuzlu halkı yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyruk oluşturarak Topuklu Efe ile tokalaşmak isteyen Karpuzlular sıcak havaya rağmen büyük izdihama neden oldu.
"Bu sıcakta bizleri yalnız bırakmayan, Karpuzlu halkına teşekkür ediyorum. Helal olsun size" diyerek sözlerine başlayan Çerçioğlu, açılış konuşmasında, "Biz yola çıkarken Aydın'ı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız demiştik. Aydın Merkezde ne varsa Karpuzlu'da olacak. Karpuzlu bugüne kadar maalesef hizmet alamamış. Turist Ömer gibi gelip gitmişler, biz gedik mi hizmet için geliriz. Bizim görevimiz çalışmak, hizmet etmek. İsteyen istediği kadar konuşabilir. Bizim birileri gibi, boş lafa vaktimiz yok. Karpuzlu Halkı ister Büyükşehir yapar. Başta söylediğim gibi hizmeti her yere götürüyoruz. Siz isteyeceksiniz, biz yapacağız. Karpuzlu'ya 15 milyon TL yatırım yaptık. ASKİ olarak toplam 48 bin 18 metre hat çalışması yapılmıştır. Fen İşleri olarak bugüne kadar Karpuzlu ve mahallerinde toplam 230 bin metre kare yol yaptık. Sizler arkamızda olduğunuz sürece günde 18 saat çalışmaya devam edeceğiz. Allah nazarlardan korusun" diye konuştu.
Başkan Çerçioğlu'nun sözleri sık sık vatandaşların alkışlarıyla kesildi. İçinde yüzme havuzu, oyun parkı ve kafeterya gibi birçok aktivitenin olduğu sosyal tesisin açılışında Başkan Çerçioğlu, Hürriyet ve 19 Mayıs caddelerine en kısa sürede sıcak asfalt döküleceğinin müjdesini de verdi.
(MB-Y)

14.08.2017 15:19:14 TSI
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