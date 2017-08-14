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Zafer Bayramı Trap Kupası sona erdi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı Trap Kupası sona erdi.

12-13 Ağustos 2017 tarihleri arasında Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen yarışmalara, kent genelinden 25 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışmalarda sporcular, kupayı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptı. İki gün süren birbirinden çekişmeli müsabakaların ardından Mehmet Özel birinci olurken, Erhan Okçu ikinci ve İlkay Kaya ise üçüncü oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç tarafından takdim edildi.

(KRY-Y)



14.08.2017 15:26:22 TSI

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