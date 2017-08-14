Tüfeğin kazara ateş alması sonucu 1 çocuk öldü
Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Digor İlçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Digor İlçesi Şiriköy'de B.A. ile arkadaşı Y.A. evlerinde bulunan av tüfeğiyle oyun oynadıkları esnada silah kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği çocuklardan Y.A. hayatını kaybetti.
B. A., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(IÇ-AA-Y)
14.08.2017 16:10:32 TSI
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