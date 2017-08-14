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Bodrum Kent Konseyi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:49
Bodrum Kent Konseyi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret
Bodrum Kent Konseyi'nden Başkan Kocadon'a ziyaret

(Fotoğraflı)

ONUR DURMUŞ
MUĞLA (İHA) - Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Kent Konseyi yeni yürütme kurulu üyeleri ile birlikte Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek planladıkları çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, yeni dönem projeleri ve yapılacak çalışmalar hakkında Başkan Kocadon ile görüştü.
Kent konseyi çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Demiröz, "Konseyimiz genel kurulun ardından çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göreve seçilen arkadaşlarımızın da bir kısmı buradalar. Bodrum'un sorunlarının çözülmesi için elimizden gelen desteği veriyoruz." şeklinde konuştu.
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Demiröz'e ve kent konseyi yürütme kuruluna görevlerinde başarılar dileyerek, "Sizlerin çok önemli bir görevi var. Toplumun sorunlarına ışık tutarak bu sorunların çözümü konusunda bizlerle her zaman işbirliği içinde olmanız, birlik ve beraberlik ruhunun en güzel göstergesi. Bodrum'un kentsel dokusunun korunmasından çevrenin düzenlenmesine kadar önerilerinizi dikkate alarak, alınan kararlarda sizlerin de katkı sunması benim için önemli. Çünkü bilinçli bir toplum olmanın yolu öncelikle sevmekten, birbirini dinlemekten, anlamaktan ve birliktelikle çalışmaktan geçer. Bu da başarının en önemli anahtarıdır" dedi.
(OD-İK)

14.08.2017 16:50:54 TSI
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