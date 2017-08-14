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AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;

- "Milletimizle gönül gönüle en güzel şekilde kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz"



(Fotoğraflı)



M. Muttalip Yalçın

ÇORUM (İHA) - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, AK Parti'nin 16. yaşını kutladığını belirterek, "Biz bu millet için ne yapsak azdır. Gecemizi gündüzümüze katarak bu millet için çalışacağız. Milletimizle gönül gönüle en güzel şekilde kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Parti binasında düzenlediği basın toplantısında konuşan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, parti yöneticilerinden sorumluluk içerisinde hareket etmelerini isteyerek, "İlçe başkanlarımız ağırlığını bilecek. Belediye başkanlarımız harama ve helale dikkat edecek. Şahsi menfaatleri için makamlarını kullanmayacaklar. Bugün için bazı şeyler gizli kalabilir. Adalet hesap sormakta gecikebilir. Ancak er yada geç adalet yakamıza yapışır. Burada sorulamayan hesaplar ahrette mutlaka sorulacak. Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olarak hepimiz kendimize çeki düzen vermek zorundayız. Nasıl ki partimizin adındaki kalkınma sözcüsü hem milletimizin refah seviyesini yükselti hem devletimizi itibarlı hale getirdi. Milletimizin refahının yükselmesiyle birlikte özgürlük alanları da genişledi. Adaletli yönümüzle de milletimize kendimizi ispat ettirdik. Biz önce ahlak ve maneviyat diyoruz. Önce kendimiz dürüst, ahlaklı olacağız sonra başkalarından isteyeceğiz. Teşkilatlar olarak bunu yapmalıyız ki vatandaşımız cumhurbaşkanımıza verdiği desteği geri çekmesin buna da hakkımız yok" dedi.

2019 seçimlerine bugünden hazırlandıklarını açıklayan Karadağ, "19 Ağustos itibaren ilçe kongreleri başlıyor. Her bir ilçenin kongresi bittiği günden bir gün sonra o ilçemiz seçim çalışmalarına başlayacak. Seçim startı ilçe başkanı ve yönetim kurulunun seçilerek mazbatasını aldıktan sonra başlıyor. Milletimizle gönül gönüle en güzel şekilde kucaklaşarak yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından çeken değil katkı sunun teşkilat mensupları ve gönüldaşlar olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Karadağ ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Burak Köse ve Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir AK Parti'nin 16. Yıldönümü için hazırlanan yaş pastayı kesti.

(MMY-BÖ)



14.08.2017 17:43:25 TSI

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