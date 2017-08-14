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Malatyalı çiftçiler 3 aydır kayısı bahçelerini sulayamadıklarını iddia ederek eylem yaptı

- Karabağlar Muhtarı Mehmet Ali Balta:

- "Kime gitsek 'Ben sorumlu değilim' diyor, peki sorumlu kim?"

- Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat:

- "Barajlarda su vardı da ben mi içtim?"



(Fotoğraflı)



Selçuk Dönmez

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar yaklaşık 3 aydır kayısı bahçelerinin sulanmadığını iddia ederek Derme Sulama Birliği önünde eylem yaptılar.

Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği eylem alanına İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet ekipleri de gönderilirken çiftçiler sorunlarının çözülmesini istediler. 3 aydır sorunlarının çözülmediğini ifade eden çiftçiler, konuyla alakalı Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat ile özel olarak görüşmek istediklerini Polat'a ilettiler. Daha sonra Başkan Polat ise, bu teklifi kabul edince birlik binasında özel bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra söz alan çiftçiler, yaşanan su sıkıntısından dolayı Derme Sulama Birliğini sorumlu tutarak, bu gidişle Malatya'da kayısı kalmayacağını iddia etti. Su sorunu ile ilgili suçlamaları kabul etmeyen birlik Başkanı Polat ise, sorumluluğun tamamen Devlet Su İşlerinde ve şehirdeki üst düzey yetkililerde olduğunu ileri sürdü.

Polat, "Sulama Birlikleri olarak bizim görevimiz DSİ'nin bize vermiş olduğu suyu çiftçiye ulaştırmak. Bu yıl, Şubat ayında barajımızda olan suyun oranı 23 milyon metre küp. Biz 23 Milyon metre küp suyla, bütün çiftçileri memnun etmeye çalışıyoruz. Ama sizler de biliyorsunuz, 23 Milyon metre küp suyla bu kadar alanın sulanması mümkün değil. Barajlarda su vardı da ben mi içtim? Biz bu sorunun olacağını Şubat ayından beri, Malatya'daki bütün yetkililere söyledik, ama ne hazindir ki tüm yetkililer suçsuz görünürken, bazıları bizi suçlu olarak seçti" ifadelerini kullandı.

Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Muhtarı Mehmet Ali Balta ise, Birlik Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından, "Mart ayında DSİ'de bir toplantı yaptık, Mart'tan itibaren Malatya'da sulama ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. 30, 40 yıllık ağaçlarımız kurudu. 20 yıldır Battalgazi kanalizasyon suları ile sulanıyor. Kime gitsek 'Ben sorumlu değilim' diyor. Peki sorumlu kim? Yeter artık bu sorun bir an önce çözülsün" dedi.

(SD-BT-Y)



14.08.2017 17:59:09 TSI

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