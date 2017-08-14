ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatyalı çiftçiler 3 aydır kayısı bahçelerini sulayamadıklarını iddia ederek eylem yaptı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 17:56
Malatyalı çiftçiler 3 aydır kayısı bahçelerini sulayamadıklarını iddia ederek eylem yaptı
Malatyalı çiftçiler 3 aydır kayısı bahçelerini sulayamadıklarını iddia ederek eylem yaptı
- Karabağlar Muhtarı Mehmet Ali Balta:
- "Kime gitsek 'Ben sorumlu değilim' diyor, peki sorumlu kim?"
- Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat:
- "Barajlarda su vardı da ben mi içtim?"

(Fotoğraflı)

Selçuk Dönmez
MALATYA (İHA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çiftçilikle uğraşan vatandaşlar yaklaşık 3 aydır kayısı bahçelerinin sulanmadığını iddia ederek Derme Sulama Birliği önünde eylem yaptılar.
Zaman zaman tansiyonun da yükseldiği eylem alanına İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çevik Kuvvet ekipleri de gönderilirken çiftçiler sorunlarının çözülmesini istediler. 3 aydır sorunlarının çözülmediğini ifade eden çiftçiler, konuyla alakalı Derme Sulama Birliği Başkanı Abdullah Polat ile özel olarak görüşmek istediklerini Polat'a ilettiler. Daha sonra Başkan Polat ise, bu teklifi kabul edince birlik binasında özel bir toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra söz alan çiftçiler, yaşanan su sıkıntısından dolayı Derme Sulama Birliğini sorumlu tutarak, bu gidişle Malatya'da kayısı kalmayacağını iddia etti. Su sorunu ile ilgili suçlamaları kabul etmeyen birlik Başkanı Polat ise, sorumluluğun tamamen Devlet Su İşlerinde ve şehirdeki üst düzey yetkililerde olduğunu ileri sürdü.
Polat, "Sulama Birlikleri olarak bizim görevimiz DSİ'nin bize vermiş olduğu suyu çiftçiye ulaştırmak. Bu yıl, Şubat ayında barajımızda olan suyun oranı 23 milyon metre küp. Biz 23 Milyon metre küp suyla, bütün çiftçileri memnun etmeye çalışıyoruz. Ama sizler de biliyorsunuz, 23 Milyon metre küp suyla bu kadar alanın sulanması mümkün değil. Barajlarda su vardı da ben mi içtim? Biz bu sorunun olacağını Şubat ayından beri, Malatya'daki bütün yetkililere söyledik, ama ne hazindir ki tüm yetkililer suçsuz görünürken, bazıları bizi suçlu olarak seçti" ifadelerini kullandı.
Battalgazi ilçesine bağlı Karabağlar Muhtarı Mehmet Ali Balta ise, Birlik Başkanı ile yapılan görüşmenin ardından, "Mart ayında DSİ'de bir toplantı yaptık, Mart'tan itibaren Malatya'da sulama ile ilgili hiçbir çalışma yapılmadı. 30, 40 yıllık ağaçlarımız kurudu. 20 yıldır Battalgazi kanalizasyon suları ile sulanıyor. Kime gitsek 'Ben sorumlu değilim' diyor. Peki sorumlu kim? Yeter artık bu sorun bir an önce çözülsün" dedi.
(SD-BT-Y)

14.08.2017 17:59:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
MTSO Meclis Başkanı Payza'dan Hollandalı Wilders'ie tepki
YEREL

MTSO MECLİS BAŞKANI PAYZA'DAN HOLLANDALI WİLDERS'İE TEPKİ
Malatya'da yazlık sinema günleri başlıyor
YEREL

MALATYA'DA YAZLIK SİNEMA GÜNLERİ BAŞLIYOR
AK Partili Altıntop'un oğlu dünya evine girdi
YEREL

AK PARTİLİ ALTINTOP'UN OĞLU DÜNYA EVİNE GİRDİ
AK Partinin kuruluş yıl dönümü
YEREL

AK PARTİNİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ
Sünnet şöleninde geleneksel Akçadağ Pilavı ikram edildi
YEREL

SÜNNET ŞÖLENİNDE GELENEKSEL AKÇADAĞ PİLAVI İKRAM EDİLDİ
Bıçakçı ve Çığlık mahalleleri asfalta kavuştu
YEREL

BIÇAKÇI VE ÇIĞLIK MAHALLELERİ ASFALTA KAVUŞTU
Darende'de Kurban Pazarı ilçe merkezine alındı
YEREL

DARENDE'DE KURBAN PAZARI İLÇE MERKEZİNE ALINDI
Battalgazi Belediyespor seçmeleri yapıldı
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESPOR SEÇMELERİ YAPILDI
Kur'an Kursu öğrencilerine trafik eğitimi
YEREL

KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİNE TRAFİK EĞİTİMİ
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Ahmet Karakeçe getirildi
YEREL

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNE AHMET KARAKEÇE GETİRİLDİ
1932 Malatyagücü takımına moral yemeği
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ TAKIMINA MORAL YEMEĞİ
15 Temmuz şehidi adına yapılacak caminin temeli atıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİDİ ADINA YAPILACAK CAMİNİN TEMELİ ATILDI
Doğanşehir'de yapımı tamamlanan gasilhane düzenlenen törenle hizmete açıldı
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE YAPIMI TAMAMLANAN GASİLHANE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi
YEREL

SICAKTAN BUNALAN ÇOCUKLAR SÜS HAVUZUNDA SERİNLEDİ
Yeşilyurt Belediyespor'un Ürgüp kampı sürüyor
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'UN ÜRGÜP KAMPI SÜRÜYOR
Mengen Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'nde Malatya standı
YEREL

MENGEN ULUSLARARASI AŞÇILIK VE TURİZM FESTİVALİ'NDE MALATYA STANDI
Ev yangınında maddi hasar oluştu
YEREL

EV YANGININDA MADDİ HASAR OLUŞTU
Darende'de yangın
YEREL

DARENDE'DE YANGIN