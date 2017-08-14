'Çemberimde Gül Oya' güldürmeye devam ediyor
(Fotoğraflı)
Hakkı Ovatman
BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yaz turnesine devam ediyor.
'Her Yerde Tiyatro' projesi kapsamında, Şehir Tiyatrosu sanatçıları, 'Çemberimde Gül Oya' adlı oyununu sahneledi. Oyun, seyirciyi de içine alan temsille keyifli anlara adını yazdırdı. Köy seyirlik oyunlarından 'Çeşme Başı', 'Ana Kız Atışması', 'Kasap' ve 'Sınır Taşı' oyunları, gündelik hayatta karşılaşılan gariplikleri hiciv yoluyla aktarırken, oyunlar ilgi gördü. Mudanya Kumyaka, İznik Müşküle ve Orhaneli Altıntaş mahallelerinde eğlenceli oyunu izleyen vatandaşlar, yaz akşamlarının keyfine neşe katan sanatçıları bol bol alkışladı.
(MŞ)
14.08.2017 18:21:11 TSI
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