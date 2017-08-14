Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı
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Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Hamdibey köyünden ayrılarak tekrar köy statüsü kazanan Karabey köyünde yapılan muhtarlık seçimlerinde 3 aday yarıştı. 501 seçmenin 449'unun oy kullandığı seçimlerde 221 oy alan Ali Kaplan muhtar seçildi.
Yenice ilçesinde kapatılarak köye dönüşen 3 beldeden biri olan Hamdibey köyünden ayrılmak için imza toplayan Karabey Mahallesi'nde yaşayanların isteklerinin onaylanmasının ardından tekrar köy statüsünü kazanan Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. 449 seçmenin oy kullandığı seçimlerde 3 aday yarıştı. Hamdibey köyü eski muhtarı Ali Kaplan 221 oy alarak Karabey köyü muhtarı oldu. Boşalan Hamdibey köy muhtarlığına birinci aza İsmail Taban vekalet edecek.
(SŞ-MŞ)
14.08.2017 18:24:06 TSI
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