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Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 18:21
Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı
Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

(Fotoğraflı)

Sevdanur Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Hamdibey köyünden ayrılarak tekrar köy statüsü kazanan Karabey köyünde yapılan muhtarlık seçimlerinde 3 aday yarıştı. 501 seçmenin 449'unun oy kullandığı seçimlerde 221 oy alan Ali Kaplan muhtar seçildi.
Yenice ilçesinde kapatılarak köye dönüşen 3 beldeden biri olan Hamdibey köyünden ayrılmak için imza toplayan Karabey Mahallesi'nde yaşayanların isteklerinin onaylanmasının ardından tekrar köy statüsünü kazanan Karabey köyünde muhtarlık seçimi yapıldı. 449 seçmenin oy kullandığı seçimlerde 3 aday yarıştı. Hamdibey köyü eski muhtarı Ali Kaplan 221 oy alarak Karabey köyü muhtarı oldu. Boşalan Hamdibey köy muhtarlığına birinci aza İsmail Taban vekalet edecek.
(SŞ-MŞ)

14.08.2017 18:24:06 TSI
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