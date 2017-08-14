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Bir yılda meme kanserini yendi



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DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yaşayan ve meme kanserine yakalanan Elmas Çelik (38), kanser ile mücadelesini, eşinin ve çocuklarının desteği ile kazandı.

Denizli'de yaşayan ve 2016 Ekim ayında koltuk altındaki bir kitle nedeniyle Denizli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne başvurduktan sonra meme kanseri olduğu anlaşılan Elmas Çelik, eşinin ve çocuklarının desteği ile kanseri yenmeyi başardı. Hastaneye başvuran ve genel cerrahi hekimi tarafından yapılan muayene ve biyopsi sonrası vücudunda kanserli hücre tespit edildi.

Daha sonra onkoloji servisine sevk edilen Çelik'e tarama amaçlı çekilen Pet-CT de memede kitle, koltuk altı bölgesinde, tümörün başka bir yere sıçraması, yayılması saptandı. Medikal Onkoloji Uz. Dr. Ömer Uyanık tarafından tedavisine başlanan hastaya, 6 ay uygulanan kemoterapi tedavisi sonrası karaciğerdeki metastazların tamamen iyileştiği, koltuk altındaki lenf bezlerinin tamamen geçtiği ve memedeki kitlenin küçüldüğü tespit edildi. Tedavi sonrası küçülen memedeki kitle Genel Cerrahi Servisi tarafından ameliyatla tamamen çıkartıldı. Ameliyat sonrasında hastaya 3 ay daha kemoterapi tedavisi uygulandı ve hastanın şuanda hormon tedavisi ve hastalıksız takibi devam ediyor.

Kanser hastalığını yenerek tekrar sağlığına kavuşan Elmas Çelik hastalık süresi boyunca başından geçenleri anlattı. Kanser olduğunu ilk öğrendiğinde aklına direk çocukları geldiğini söyleyen Çelik, "Hastaneye koltuk altındaki bir kitle nedeniyle gelmiştik. Yapılan tahlillerden sonra bu kitlenin kanserli hücre olduğunu öğrendik. Bunu ilk duyduğumda dünyam başıma yıkıldı. Ben ölürsem çocuklarıma ne olacak diye düşündüm. Doktorumuz Ömer Uyanık yılmamam gerektiğini ve her şeyin üstesinden gelebileceğimizi söyledi. O gün poliklinik odasından ağlamadan çıktım fakat eve geldiğimizde 2 boyunca durmadan ağladım. Sonrasında karar verdim. Kendimi salarsam bu işi başaramazdım. Ben bu hastalığı yenecektim" dedi.



"Kendimi Hiçbir Zaman Kanser Hastası Olarak Görmedim"

Kemoterapi tedavisi süresince birçok zorlukla karşılaştığını fakat hiçbir zaman kendisini kanser hastası gibi hissetmediğini söyleyen Elmas Çelik, "Aldığım kemoterapi sonrası saçlarımın dökülmesine izin vermeden saçlarımı kazıttım. O gün eve gittiğimde kızım neden saçlarımı kazıttığımı sordu. Bu şekilde okuluna gidersem arkadaşlarına annesi olduğumu söyleyemeyeceğini söyledi. Tabi ben durumumu kızıma açıklayamadım. Sonra eşim de saçını kazıttı. Ve kızımız babasını da öyle görünce benim durumuma daha kolay alıştı. Tabi bu süreçte en büyük desteği eşim verdi. Hep yanımda oldu. Hiçbir zaman hasta gibi davranmadık. Sinemaya gittik. Misafir ağırladık. Şehir dışına dahi çıktık. Yani normal yaşamımıza devam ettik. Tüm bu gayretlerle ve doktorumuzun pozitif enerjisiyle hastalığı yendim" diye konuştu.

(MT-Y)



14.08.2017 18:53:10 TSI

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