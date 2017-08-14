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Samsun Emniyeti yeni binaya taşınıyor



(Fotoğraflı)



Muammer Ay

SAMSUN (İHA) - Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, hafta sonuna kadar yeni binaya taşınacaklarını söyledi.

Atakum ilçesinde yapılan yeni İl Emniyet Müdürlüğü binası tamamlandı. 18 bin 702 metrekare yüzölçümü arsa üzerine, 6 bin 570 metrekare taban alana sahip olan bodrum, zemin ve 5 kat olmak üzere toplamda 7 katlı ve 34 bin 590 metrekarelik alandaki yeni Samsun Emniyet Müdürlüğü binasına taşınma işlemlerine başlandı.

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, hafta sonuna kadar taşınma işlemlerinin tamamlanacağını ve haftaya Pazartesi günü yeni binada hizmet vermeye başlayacaklarını söyledi.

(MAY-SLH)



14.08.2017 18:54:58 TSI

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