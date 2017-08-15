YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efeler'de muhtarlıklar yenilenmeye devam ediyor

Efeler'de muhtarlıklar yenilenmeye devam ediyor



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi geçtiğimiz aylarda başlattığı çalışma kapsamında tüm mahalle muhtarlıklarını bakım ve onarımdan geçirerek dış cephe boyalarını yeniliyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın talimatı üzerine başlatılan çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yenileme işlemleri sürüyor. İlçe genelindeki tüm muhtarlıkları elden geçirilerek dış cepheleri tek örnek boyanarak kurumsal bir hava kazandırılıyor. Bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında son olarak, Ilıcabaşı, Mesudiye ve Şahnalı ve Mesudiye Mahalle Muhtarlıkları yenilendi.

Muhtarlıklarda başlatılan çalışmaların çalışma programı kapsamında devam edeceğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Mahallelerdeki belediye temsilcilerimiz muhtarlarımızdır. Muhtarlarımız vasıtasıyla mahallelerimizdeki sorunlardan haberdar oluyor, halkımıza hizmet götürüyoruz. Muhtarlarımızın özverili çalışmaları bizleri her zaman mutlu ediyor. Belediye olarak muhtarlık binalarımızı bir çalışma programı kapsamında yenileyerek daha modern ve temiz ofislerde halkımıza hizmet etmelerini sağlıyoruz" dedi.

Yapılan yenileme işlemleri nedeniyle muhtarlar da Başkan Özakcan'a teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(MU-MB-Y)



15.08.2017 09:51:51 TSI

NNNN

