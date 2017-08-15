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Deve sırtında gelin aldılar



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli'de Yörük kültürü düğün töreninde yaşatıldı. Damat kız evine davul zurna ve zeybeklerle gelerek gelini deveye bindirdi.

Nazilli'de yaşayan Enver Mahleşlioğlu, hayatını Nimet Mahleşlioğlu ile birleştirdi. Yapılan düğün töreni ise ilginç görüntülere sahne oldu. Ege yöresine ait Yörük kültürü düğünde yaşatıldı. Damat Enver Mahleşlioğlu, davul zurna ve zeybekler eşliğinde Bozyurt Mahallesinde ikamet eden gelini almaya gitti. Damat gelini anne ve babasının evinden türküler eşliğinde çıkartarak deveye bindirdi. Damat daha sonra, gelenekler gereği gelini mahallede bulunan köprüden geçirdi. Bu esnada efeler harmandalı zeybeği oynadı. Mahallenin gençleri damada eziyet ederken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Damat başına yazma bağlayıp köprü üzerinde oynamaya başladı. Gelin konvoy eşliğinde Aydoğdu Mahallesinde bulunan eve götürüldü.

Mahalle sakinleri Deve sırtında gelen gelini alkışlar eşliğinde karşıladı.

Damat Enver Mahleşlioğlu, kendilerinin de deveci olduğunu belirterek " Devecilik yaptığımız için eşimi deve üzerinde getirmek istedim. Örf ve adetlerimizi yaşatalım dedik. Rabbim inşallah bizi mutlu eder" diye konuştu.

(ES-MB-Y)



15.08.2017 09:56:46 TSI

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