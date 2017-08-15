Yaz kampına katılan öğrenciler, Emniyet Müdürü Şahne'ye teşekkür etti
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MERSİN (İHA) - Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Birlikte Bir Yıl 2017 Projesi" kapsamında yaz kampına katılan öğrenciler, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye teşekkür ettiler.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün projesi çerçevesinde, Mersin il merkezindeki okullardan 50 erkek ve 50 kız öğrenci, 17-29 Temmuz 2017 tarihleri arasında Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde yaz kampına katıldı. İki grup halinde düzenlenen kampta öğrencilere, 8 emniyet personeli ve 7 eğitmen de eşlik etti.
Kampın ardından bir grup öğrenci, öğretmen ve velileri ile birlikte İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi makamında ziyaret ederek, teşekkür etti. Şahne, yaz kampı ve proje ile ilgili düşünceleri üzerine öğrencilerle bir süre sohbet etti.
(KYM-Y)
15.08.2017 10:44:39 TSI
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