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Atatürk Üniversitesinde kayıt heyecanı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi'nin fakülte ve yüksekokullarında 2017-2018 eğitim öğretim yılı kayıtları başladı.

Merkezi yerleştirme sonuçları veya Özel Yetenek Sınavları sonuçlarına bağlı olarak, üniversite bünyesinde yürütülen programlarda öğrenim görmeye hak kazanan öğrenci adaylarının kayıtları başladı. Öğrenciler kayıt işlemlerini e- Devlet üzerinden 11-16 Ağustos tarihleri arasında yaptırabilecekler. Sistem üzerinden kayıt yaptıramayan veya yüz yüze kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise 14-18 Ağustos tarihleri arasında üniversitenin Öğrenci Daire Başkanlığına gelerek işlemlerini yaptırabilecekler. Kayıtlar, 18 Ağustos Cuma günü saat 17:00'a kadar devam edecek.

"60 Yıllık Tecrübeyle Ekol Haline Geldik"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesine kayıt yaptırmak için gelen öğrenci adayları ve ailelerine yardımcı olmak üzere Üniversite Kartal Kapıda, Erzurum Havalimanında, Otobüs Terminalinde ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıt danışma noktaları oluşturulduğunu ve öğrencilerin bu noktalardan Öğrenci Daire Başkanlığına ücretsiz olarak götürüldüğünü belirtti.

Oldukça sıkı bir hazırlık süreci sonunda, geleceği şekillendirmek için Atatürk Üniversitesi ailesine katılan öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Rektör Çomaklı; "60 yıllık tecrübeyle ekol haline gelen üniversitemiz yeni yılda; lisans, ön lisans, yüksek lisans ve doktora bölümlerinde yaklaşık 340 bin öğrenciye hitap edecek. Kurulduğu günden beri, bilgi üretmeyi, yetenekleri ortaya çıkarmayı, ülkesine kıymetli bireyler kazandırmayı ve düşüncelerini rahatlıkla ifade eden insanlar yetiştirmeyi kendisine ilke edinen üniversitemiz, bu öğretim yılında da öğrenci odaklı eğitimine kaldığı yerden devam edecektir. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda öğrencilerimize sağlık ve mutluluklar dilerim ifadelerini kullandı.

(ERZ-Y)



15.08.2017 12:06:58 TSI

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