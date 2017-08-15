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Erzurum'un kredi hacmi açıklandı





ERZURUM (İHA) - Erzurum'da bu yılın haziran ayı ölçeğinde 5.9 milyar TL'si kamu,2.8 milyar TL'si de özel bankalardan olarak toplam 8.7 milyar TL tutarında nakdi kredi kullanımı gerçekleşti. Kredi kullanım hacmi bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ilk sırayı alan Erzurum'un kredi toplamı ülke bazında yüzde 0.46'lık pay gösterdi.

KAMU BANKASI KREDİSİ VE ERZURUM

Haziran ayı ölçeğinde Erzurum'da 5.9 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 7,2 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 11,0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 23.6 milyar ve Türkiye'de 602.5 milyar TL tutarında kamu bankası kredisi kullanıldı. Erzurum Bölge sıralamasında kamu bankası kredi kullanımı bakımından ilk sırada yer aldı.

ÖZEL BANKA KREDİSİ BÖLGELER VE ERZURUM

Ay içinde Erzurum'da 2 milyar 810 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3 milyar 753 milyon, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 6 milyar 419 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 15 milyar 715 milyon ve Türkiye'de 1.2 trilyon TL tutarında özel banka kredisi kullanımı kaydedildi. Erzurum özel bankası kredi kullanımı bakımından Bölge sıralamasında 2. oldu.

TOPLAM KREDİ BÖLGELER VE ERZURUM

Haziran ayında Kamu ve özel bankalardan olarak toplam Erzurum'da 8.7 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 11.0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde 17.5 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 39.3 milyar ve Türkiye'de 1.8 trilyon TL tutarında kredi kullanıldı. Erzurum toplam kredi kullanımı yüksekliği bakımından bölgede birinci sıradaki yerini korudu.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KREDİ TUTARI

BDDK Risk Merkezi verileri üzerinden DOSİAD Analiz merkezince gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'da kişi başına düşen kamu bankası kredisi tutarı 7 bin 788 TL, kişi başına düşen özel banka kredisi tutarı 3 bin 687 TL, kişi başına düşen toplam kredi tutarı ise 11 bin 476 TL oldu.

(ERZ-AT-Y)



15.08.2017 12:29:01 TSI

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