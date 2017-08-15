YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Alaplı'ya yeni parklar ve yaşam alanları yapılıyor

Alaplı'ya yeni parklar ve yaşam alanları yapılıyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, gençlerin sokağın zararlı etkilerinden uzaklaşması ve spora yönlendirilmesi hedefi kapsamında bölgeye yeni spor tesisleri yapıyor.

Alaplı Belediyesi, ilçede park yapımına hız kesmeden devam ediyor. Oyun grupları, Tenis alanı, sağlık yaşam alanları yapımı için çalışmalara başladı. İlçe sınırları içerisinde bulunan mahallelerde yapımı gerçekleştirilecek olan spor tesislerinde, çocukların ve gençlerin spor yapmalarına olanak sağlanacak. Alaplı Belediyesi, ilçede park yapımına hız kesmeden devam ediyor. Oyun grupları, koşu parkuru, Teniz sahası, fitness aletleri, dinlenme, yeşil alanlarıyla, çocuklar sporseverler ve yetişkinler olmak üzere her yaştan insanı buluşturan mekanlara yenileri ekleniyor. Alaplı'da yeni yaşam alanlarının yapıldığı yerler arasında Alaplı Sahil alanı ve mahalle aralarında bulunuyor.

Sahil park alanın 900 metrekare alan üzerine kurulan Parkı'nda tenis sahası, fitness alanı, oyun grubu ,Kamelya dinlenme yerleri bulunuyor. Gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesini sağlamak ve özellikle madde bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak tutmak için bir çok proje gerçekleştirdiklerini ifade eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin "Sokağın zararlı etkilerinden uzak tutmanın en etkin yollarından birisi gençleri spora yönlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Sahil Park alanın içinde gençlerimize güzel spor tesisleri kazandıracağız. Böylece gençlerimiz sportif etkinliklere daha kolay ulaşma olanağı bulacak. Biz Alaplı Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızın çağdaş, donanımlı alanlarda spor yapmalarını sağlayacağız. Başarılı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de ödüllendireceğiz" dedi.

(EY-OA-Y)



15.08.2017 13:28:20 TSI

NNNN

