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Selçuklu, otel konforunda hasta konukevine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Hayırsever İş Adamı Nurullah Ercan tarafından Konya'ya kazandırılacak Meliha Ercan Hasta Konukevi'nin inşaatı devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi işbirliği ile Hayırsever İş Adamı Nurullah Ercan tarafından Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü yerleşkesine Hasta Konukevi kazandırılıyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve hayırsever İş Adamı Nurullah Ercan yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Kampüs alanında yapımı devam eden Hasta Konukevi, Ercan'ın annesi Meliha Ercan'ın adını taşıyacak.

"Selçuk Üniversitesi Meliha Ercan Hasta Konuk Evi"nin kısa süre önce kaybettikleri annelerinin anısını yaşatacağını ifade eden Hayırsever İş Adamı Nurullah Ercan, "Annemi yılbaşında kaybettik. Annem çok hayırsever bir kadındı ve onun anısının yaşamasını istedik. Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımızla yaptığımız görüştük. Annem Silleli'dir. Sille'de bir konukevi yapmak istediğimizi kendilerine bildirdik. Sağ olsunlar tamam dediler ama daha acil olarak üniversitede bir hasta konukevine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler. Biz de peki dedik. Bu iş öne alınarak başladı. İnşallah buna ihtiyacı olanların ihtiyacına cevap verecek bir hizmet olur. Biz de annem adına onun mutluluğunu yaşarız. İnşallah Sille'de yapılacak olan Yaşlı Bakımevi'nin de plan ve çalışmaları bitti. Sayın Valimiz ve Başkanımız da oranın yer organizasyonunu yapıyorlar. İnşallah orası da en kısa sürede başlayacak" dedi.



"Yeni Türkiye standardında hasta konuk evleri inşa ediliyor"

Yeni Türkiye'de insanlar için otel standardında hasta konukevleri inşa edildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Eski Türkiye'nin bir fotoğrafı vardı zihinlerimizden çıkmayan. Hasta yakınları koridorlarda, banklarda, sokaklarda, bahçede yatarlardı. Yeni Türkiye'de insanlarımız için otel standardında hasta konukevleri inşa ediliyor. Bu da hayırseverlerimiz elinde yapılıyor. Ben bu vesileyle Nurullah Ercan Bey ve Ercan ailesine böyle anlamlı bir projede varlık gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hayırseverlerin kendi öz kaynaklarıyla önemli hizmetler yaptıklarını ve bu çalışmaların çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Altay, "Bizler Kamu görevi yapıyoruz ve kamu kaynağı harcıyoruz. Ama hayırseverlerimiz kendi kazançlarından pay ayırıyorlar ve onun için her türlü takdire şayan. Sadece bu

hayır değil Sille'de yaptıkları bizim için çok önemli hasta bakımevi ve Sille İlkokulu'nun yenilenmesi projeleri. Onlara da en kısa sürede başlamasını arzu ediyoruz. İnşallah Türkiye'nin en güzel hasta konuk evlerinden birisi olacak. Orman manzaralı ve mimarisiyle de çok hoş bir yapı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Hasta yakınlarının ihtiyacına cevap verecek"

Hayırsever Nurullah Ercan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, "Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi şehir merkezine uzak bir mesafede olduğu için gerek ilçelerimizden gerek başka şehirlerden gerekse yurt dışından gelen hastalarımızın yakınları konaklamada ciddi sıkıntı çekiyorlardı. Özellikle kış aylarında bu büyük bir sorun haline geliyordu. Böyle bir tesisle ve misafirhaneyle bu sorun ortadan kaldırılmış olacak. 50 odalı 100 yataklı bir tesis, hem hasta yakınlarının hastalarının yanında kalmalarına imkan sağlayacak hem de şehir merkezine gidip gelmeyle ilgili ciddi bir sorun ortadan kalkmış olacak. Ercan ailesine tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle hayırsever ailelere ülkemizde gerçekten ihtiyaç var. Selçuklu Belediye Başkanımıza böyle bir projeye ön ayak olduğu ve projenin kısa sürede hayata geçirilmesi için gereken her türlü çalışmayı yaptıkları için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



49 Oda- 98 Yatak Kapasitesi

28 Şubat 2017 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Alaeddin Keykubat Kampüsü'ne kazandırılacak olan Selçuk Üniversitesi Meliha Ercan Hasta Konukevi, 4 bin 109 metrekare alanda, 49 oda ve 98 yatak kapasitesine sahip olacak. Ekonomik durumu iyi olmayan, ayakta ya da yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının konaklaması ve ihtiyaçlarını gidermesi için kullanılacak olan konuk evinin Kasım 2017'de hizmete açılması planlanıyor.

(AH-Y)



15.08.2017 14:54:29 TSI

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