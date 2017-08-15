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Kırşehir Belediyesi Temizlik İşlerinden 'Çevre Dostu Kırşehir' projesi



(Fotoğraflı)



KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hizmet aşkı ile 2009 yılından 2017 yılına kadar insan odaklı belediyecilik anlayışı ile çevre dostu çalışma sisteminin ortaya konulduğu belirtildi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları değerlendiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ise 'Çevre Dostu Kırşehir' projesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Bahçeci, "Bir kentin temizliği belediyelerin başlıca görevleri arasındadır. Yaşadığımız kent hepimizin. Bu amaçla, daha temiz ve yaşanılır bir Kırşehir için üzerimize düşen vatandaşlık görevini de yerine getirmeliyiz. Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz.

Çocuklarımıza temizlik bilincini küçük yaşlarda aşılamalıyız. Böylelikle hem sokağımızı temizleyen temizlik görevlilerimizin işlerine kolaylık sağlamış, hem de daha temiz bir kentte yaşamış oluruz. Temizlemek belediyenin asli görevidir. Temizlemenin birinci görevi ise kirletmemektir" dedi.

Başkan Bahçeci, "Kirletmeme kültürünü öğrenmemiz lazım. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek, şehrimize sahip çıkmalarıdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve daha yaşanır bir kent bırakmak hepimizin görevi." diye konuştu.

14 Mahallede çöplerin düzenli olarak toplandığını ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "14 Mahallemizin düzenli olarak çöplerinin toplanmasının yanı sıra, her gün şehrin dört bir yanını sabahtan akşama kadar ellerinde süpürge ile temizleyen çalışanlarımızla daha temiz bir şehir oluşturmak gayesindeyiz.

Bu günlerde altyapı çalışmalarından dolayı şehir merkezinde toz ve topraktan dolayı bir kirlenme var ama bunlar geçici, biz, şehrimizin yollarının daha temiz ve daha kullanılır olması için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz.

Temizlik ekiplerimiz çöp, yabani ot mücadelesi ve diğer atıkları temizliyor. Belediyemiz sınırlarındaki bütün ana cadde ve sokaklardan her gün düzenli olarak çöp toplanıyor. Ekiplerimiz Şehrimizin ana arterleri, sokak ve mahallelerimiz süpürüyor.

Ayrıca tüm ana arter ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerimizde süpürgeci ekiplerimiz çalışıyor. Çevre ve Temizlik Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışmakta olan çöp süpürme aracı ile gün içerisinde şehrimizdeki cadde ve sokaklar periyodik olarak süpürülüyor. Yaptığımız bu temizlik hareketi ile hem görüntü kirliliği ortadan kalkıyor, hem de şehrimiz daha temiz bir görüntüye kavuşuyor."dedi.

Kırşehirlilerin çöp bırakma saatlerine riayet etmelerini de isteyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, hizmet anlayışında vatandaşında belediyenin çalışmalarına destek olmasının gelişimde katkısı olacağına inandığını belirtti.

(EÖ-AÖ-Y)



15.08.2017 15:30:36 TSI

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