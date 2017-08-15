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Cip Barajı Mesire Alanının yüzde 60'ı tamamlandı

15 Ağustos 2017 Salı, 15:40
Cip Barajı Mesire Alanının yüzde 60'ı tamamlandı
Cip Barajı Mesire Alanının yüzde 60'ı tamamlandı

(Fotoğraflı)

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Cip Barajı Mesire Alanının yüzde 60'ının tamamlandığı bildirildi.
Kentin dinlenme ve park ihtiyacını gidermek amacıyla hizmete sunulan Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanının ardından, şehrin sosyal yaşamına büyük katkı sağlaması beklenen Cip Barajı Mesire Alanınında çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Elazığ Belediyesi tarafından yapılan açıklamada," Cip Barajı Mesire Alanında çalışmaların yüzde 60'ı tamamlandı. Alanda çevre düzenleme, ıslah ve iyileştirme çalışmaları hızla ilerliyor. Her kesime hitap edecek sosyal ve sportif donatılarıyla sadece Elazığ'ın değil bölgenin de cazibe merkezi olmaya hazırlanan Cip Barajında, gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde minimal yapıların kaba inşaatları tamamlanarak çevre ve peyzaj çalışmalarına başlandı"denildi.
8 adet çeşme, şadırvan yapımı ile kamelyaların kurulum çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamanın devamında," Şehir hayatının stres ve gürültüsünden bunalan vatandaşlarımızın nefes almak için yoğun ilgi gösterdiği Kültür Park ve Şehit Polis Fethi Sekin Mesire alanından sonra üçüncü büyük dinlenme alanı olmaya hazırlanan Cip Barajı Mesire alanı da merkeze olan yakınlığıyla hem Elazığlıların hem de il dışından gelen misafirlerin yeni gözde mekanı olacak"ifadelerine yer verildi.
(HİV-Y)

15.08.2017 15:42:16 TSI
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