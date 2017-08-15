Yaya çizgileri çekiliyor
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, caddelerden sonra ara sokaklarda da asfaltlanan yollara yaya çizgileri çekiliyor.
Trafiğin akışının daha düzenli olması ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla, cadde ve sokaklarda belirlenen noktalarda yaya geçitleri oluşturuldu. Öte yandan şehir merkezinde tüm cadde ve sokaklarda belirginliği kaybolan yaya geçidi ve yol çizgilerinde de yenileme çalışmaları yapılıyor.
(TT-RFK-Y)
15.08.2017 16:25:44 TSI
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