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Bilecik, bisikletli konuklarını ağırlamaya devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik, yurt içinden ve yurt dışından gelen bisikletli grupların uğrak yeri olmaya devam ediyor.

İstanbul, Ankara, Sakarya, Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi metropol şehirlerin kavşak noktası olan Bilecik, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

29 yaşındaki Mühendis Gauthier Devie, Fransa'dan yola çıktığı ve Orta Asya, Uzak Doğu ve Avustralya turundaki yolculuğunda Bilecik'te mola verdi. 3 ay önce yola çıkan Devie, Bilecik'e gelinceye kadar 4 bin kilometre yol kat etti. Amacı dünyanın en uygun ulaşım aracı olan bisiklet ile gezmek olan Devie, 1 yıla yakın süre boyunca yollarda olacak.

Bisiklet turu kapsamında Bilecik'te mola veren ikinci bir bisikletli Nihat Oktan ise 47 yaşında ve fotoğrafçılık yapıyor. 1 ay yolculuk yapacak olan Oktan Bilecik'in sesini ülke ve dünyaya duyurmaya çalışacak. Sakarya'dan yola çıkan bisikletli, Marmara, Ege, Akdeniz turuna çıktı. Bölgelerin, tarihini, kültürünü, doğasını keşfe çıkan Oktan, katkılarından dolayı Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Yavuz'a teşekkür etti.

Türkiye'de bisiklet ile gezmekten duydukları memnuniyeti ifade eden bisikletli gruplar; Bilecik ve Türkiye'de çok güzel şekilde ağırlandıklarını kaydetti. Bilecik Belediyesi işbirliğinde konukları ağırladığını kaydeden Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz, gelen turistlerin Bilecik'i gezerek, gittikleri yerlerde Bilecik'i tanıttıklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan Tarihi Saat Kulesi önünde hatıra fotoğrafı çeken bisikletlilere, Bisikletliler Derneği Bilecik İl Temsilcisi Hakan Yavuz Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan hediye çantalarını takdim etti.

(DA-Y)



15.08.2017 17:12:49 TSI

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