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Mersin'de haşere ile mücadele çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için kent genelinde yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar, Mersin genelinde devam ediyor. Özellikle yaz aylarında ağaçlar, dereler, logarlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katlarında sivrisinek, karasinek, hamam böceği ve fare gibi canlıların üreme döneminden itibaren ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Haşere ile mücadeleyi 12 aya yayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, kayıt altına aldığı noktalarda periyodik olarak ilaçlama çalışmaları yapıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kullanılarak 398 personel, 101 araç, 72 adet ULV, 10 Adet pulvalizatör, 8 adet missblower, 8 adet termal fog, 33 adet holder ve 25 adet atomizör ile hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk 6 ayında il genelinde 187 bin 656 noktada ilaçlama çalışması yaptı.

Yılın belirli periyotlarında yapılan ilaçlamalar ile Mersin'de vatandaşların haşerelerden uzak sağlıklı bir yaşam sürdürmesi için çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi, haşere ilaçlamalarında doğal dengeyi gözeterek, çevre ve insan sağlığına zararsız biyolojik ürünlerle ilaçlama yaparken, ilaçlama programını doğaya en az ilaç salacak şekilde, ağırlıklı olarak larva ilaçlaması şeklinde yapıyor. Uçkun haldeyken havaya ilaç atılması yerine haşerelerle üreme kaynaklarında çevreye zarar vermeden biyolojik yolla mücadele ediliyor. Çalışmaların devam edeceğini söyleyen yetkililer, kendilerine ulaşan her şikâyeti değerlendirmeye alarak müdahale ettiklerini belirtti.

(HSK-Y)



15.08.2017 17:59:10 TSI

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