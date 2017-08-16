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"Küçükbaş kurbanlık stokunda sıkıntı yok"



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, il genelindeki çobanların kurban hazırlıklarını tamamladığını ve küçükbaş kurbanlıklarda herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. Özellikle dar gelirliler için de fiyatların cazip olduğunu belirten Başkan Koşar, "Güzel bir bahar mevsimi geçirdik. Aydın'daki çobanlarımız kurban bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızın yerli üreticileri tercih etmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Şu anda küçükbaş hayvanın canlı kilogram fiyatının piyasada 17-20 TL arası işlem gördüğünü kurbanlık şartlarına göre ortalama 40-50 kilogram küçükbaş hayvan fiyatının 750-900 TL arasında değiştiğini belirten Aydın İli damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nazmi Koşar, "Aydın ilimizde bu yıl güzel bir bahar mevsimi yaşadık. Kurbanlıklarımız oldukça güzel ve sezona hazırlıklarımızı tamamladık. Herhangi bir sıkıntı da yok" dedi.

(İK)



16.08.2017 09:46:37 TSI

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