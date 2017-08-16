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Kaşüstü'ndeki dal-çık projesinin yüzde 80'lik bölümü tamamlandı

- Projenin en geç gelecek yılın Şubat ayına kadar bitirilerek trafiğe açılması hedefleniyor



(Fotoğraflı)



Bekir Koca

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mahallesinde yapımı süren dal-çık projesinin en geç 2018 yılının Şubat ayında tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.

Trabzon'un Yomra ilçesinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerden biri olan Kaşüstü Mahallesi'ndeki dal-çık projesinin yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığı kaydedildi.

Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, projenin yıl sonuna kadar bitirilmesinin amaçlandığını ancak fore kazık çalışmalarından kaynaklanan bazı olumsuzluklardan dolayı yolun en geç 2018 yılının Ocak yada Şubat ayında trafiğe açılabileceğini söyledi. Yolun deniz tarafı bölümündeki çalışmaların tamamlandığını, dağ tarafındaki çalışmanın 3'te birlik bölümünün bitirildiğini belirten Başkan Sağıroğlu, zemin etüdünde taş çıkmamasını umduklarını, taş çıkması halinde çalışmaların uzadığına dikkat çekti.

Yoldaki çalışmaların 24 saat devam ettiğini belirten Sağıroğlu, projenin Türkiye'de üçüncü örnek projesi olduğunu hatırlatarak, "Çalışmalarımız şu an yolun karşı tarafında sürüyor. Buradaki çalışmalarda zemin kısmında şu an taş gözükmüyor. Projenin yüzde 80'lik bölümü bitti sayılır. Trafik konusunda büyük sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızdan biraz daha sabırlı olmalarını bekliyoruz" dedi.

(BK-ÖS-Y)



16.08.2017 10:09:32 TSI

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