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4. Uluslararası Edirne Motofest başlıyor



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Adrianapoli Motosiklet Kullanıcıları Derneği'nin; Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu'nun işbirliğiyle düzenlediği 4. Uluslararası Edirne Motofest, 18-20 Ağustos tarihleri arasında Edirne Kent Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Konserlerin, gezilerin, şehir turlarının gerçekleştirileceği festivalde katılımcılar birbirinden eğlenceli dakikalar yaşayacak.

Yurt içi ve yurt dışından festival alanına gelmeye başlayan çok sayıda motosiklet tutkunu 3 gün boyunca kamp alanında kurdukları çadırlarda kalacak. 18 Ağustos Cuma günü başlayacak olan festivale saat 19.00'da DJ Çağlar Bal'ın çaldığı şarkılar eşlik edecek. Tanser Katkar, Toughest Rıder Academy Yağmur Teori ve Teori bilgileri ücretsiz olarak katılımcılara sunulacak. Saat 21.00'de ise Edirne Belediye Bandosu sahne alacak. Gece, fasıl ve ince saz grubuyla devam edecek.

19 Ağustos Cumartesi günü ise, Edirne Belediyesi tur otobüsü ile şehir turu gerçekleştirilecek. İsteyenler Türk Hava Kurumunun standında THK hakkında çeşitli bilgiler de edinebilecek. Saat 21.30'da Gurup Mary Janee sahne alacak. Daha sonra davul zurna ekibi ve California İnce Saz Heyeti festivale katılanlara muhteşem bir gece yaşatacak.

20 Ağustos Pazar günü ise program sabah sporu ve şehir gezileri ile devam edecek. Umut Kestane festivale katılanlar için Stunt Gösterisi gerçekleştirecek. Festival, Türk Hava Kurumundan gelen paramotorların gösterisi ile son bulacak.

(KU-MK-Y)



16.08.2017 10:10:53 TSI

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