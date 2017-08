YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilerde barınma telaşı başladı

ESKİŞEHİR (İHA) - Türkiye'nin birçok ilinden Eskişehir'e üniversite kaydına gelen aileler, çocuklarının barınma sorununu çözmek için alternatifleri değerlendiriyor.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından farklı şehirlerden Eskişehir'e gelen öğrencilerde barınma telaşı başladı. Eskişehir'de çocuklarının rahat

ve güvenli barınmalarını isteyen aileler, mevcut alternatifleri değerlendirmeye başladı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü girişinde stant açan apart ve yurtlar ailelere tanıtım yapabilmek için birbirleriyle adeta kıyasıya yarışıyorlar.



"Gençlerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için çalışıyoruz"

Üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçları doğrultusunda stant açtıklarını söyleyen bir apart yöneticisi Faruk Gürbüz, öğrencilere yardımcı olduklarını belirterek, "Öğrencilerin barınma ihtiyacına yönelik burada standımızı kurduk. Yurt veya apartlarda kalmaları için onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni eğitim ve öğretim yılı inşallah herkese hayırlı olur. Öğrencilerin memleketlerinden sonra Eskişehir 2'inci evi olacak. Biz de gençlerin kendilerini evlerinde hissetmeleri, kendi evlerini aratmamak için konforlu yaşam alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Apartlarımızda öğrenci arkadaşlarımız için hemen hemen tüm imkanlar bulunuyor. Elektrik, su, doğal gaz, internet gibi her şey sınırsız olarak bulunuyor. Apart fiyatlarımız, tek kişilik odalar 450 lira, çift kişilik odalar ise, 350 lira olarak bulunuyor" şeklinde konuştu.

